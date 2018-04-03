15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davanın, Kartal Köprüsü dosyasının ayrılmasından sonraki üçüncü duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 22 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 22 tutuklu sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi'nde görevli bazı askerlerin, 15 Temmuz 2016'da Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

İddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.