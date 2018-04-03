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2 bin 626 aranan şahsı yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün '' ismini verdiği gece leri göreve başladığı andan itibaren gece karanlığına ışık tutarak suçlulara göz açtırmadı. 3.5 ayda 530 bin 480 kişinin sorgusunu yapıp, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 626 aranan şahsı yakalayan bekçiler, satıcılarına ve hırsızlara da göz açtırmadı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 15:09
2 bin 626 aranan şahsı yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan gece leri, 14 Ağustos 2017 tarihin de göreve başlayarak halkın güvenliğini sağlamaya başladı. Çarşı ve gece bekçileri diğer bir adla "" 3,5 ay içerisinde 530 bin 480 kişinin Genel Bilgi Taraması () sorgusunu gerçekleştirdi.

Gece Kartalları'nın öz verili ve disiplinli çalışması ile hem çarşı esnafı hemde vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Fenerleri ile karanlığa ışık tutan Gece Kartalları, kısa zaman diliminde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 626 şahsı gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarının ve hırsızların korkulu rüyası oldular

satıcılarına da göz açtırmayan gece bekçileri, 306 uyuşturucu suçuna anlık müdahale etti. 120 hırsızlık girişimini de suç üstü yaparak önledi. Ayrıca üst aramalarında 86 ruhsatsız silah ele geçirerek, 3 bin 504 adli ve idari işlem yapıldı.

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2 bin 626 aranan şahsı yakaladı
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