Afrin, Hakurk ve Kandil’e hava harekâtı

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara kaçan teröristlere yönelik operasyon düzenledi. 35 TERÖRİST KAÇIYORDU
TSK, Afrin
'in kuzeyindeki Racu'da dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti. Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, teröristlerin girdiği bir tüneli bombaladı. ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonda vurulan tünelde yaklaşık 35 terörist bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedefi imha etti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulu
toplantısında yurtiçi ve dışında terör örgütlerine karşı operasyonların 'amansız ve kesintisiz' sürdürülmesi kaürraı alınmıştı. AA