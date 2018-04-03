Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Yardımcısı Işık yunus katillerine sert çıktı!

Işık yunus katillerine sert çıktı!

’de kıyıya vuran bir yunusun silahla öldürülmesini sert şekilde eleştiren , “Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:46
Başbakan Yardımcısı Işık yunus katillerine sert çıktı!

Işık, yunus katillerine sert çıktı:

'nin Körfez ilçesi sahilinde önceki hafta ölü bir yunus kıyıya vurmuştu. Yunusu bulan dalış kulübü sahibi Ekrem Birol ve ekibinden , durumu yetkililere haber vermişti. Yapılan incelemede ise yunusun silahla 4-5 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başbakan Yardımcısı ise her geçen gün canlı çeşitliliğinin arttığı Körfez'de yunusu katledenleri sert bir şekilde eleştirdi.

"O HAİNLERE SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Körfez'deki temizlik çalışmaları sayesinde artan canlı popülasyonuna bu şekilde zarar verenlerin cezalandırılmasını söyleyen Işık, "Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum. Yani Körfez, çok uzun yıllar sonra yunuslarla buluştu. Yunuslar, Körfez'de adeta akrobasi yaparken, bazı vahşi diyeceğimiz kişilerin, o yunusları hedef almasını görmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. İnşallah bunları kim yaptıysa bulunur ve hayvanın canına kastetmekten dolayı da gereken cezayı alır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yardımcısı Işık yunus katillerine sert çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN