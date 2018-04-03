BM'den Türkiye-Rusya-İran yorumu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yapılacak görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi.

Dujarric günlük basın brifinginde, yarın Ankara'da Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveden ne gibi sonuçlar çıkacağını bekleyip göreceklerini belirten Dujarric, ''Tüm bu görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ediyoruz.'' dedi.

ORTAK DEKLARASYON BEKLENTİSİ

Zirve kapsamında yapılacak üst düzey memurlar toplantısında Suriye konusunda hangi yeni adımların atılacağına yönelik katılımcı ülkelerden gelecek teklifler, yarın sabah Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıda sunulacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, kahvaltılı toplantıda bu teklifleri değerlendirecek.

Dışişleri bakanları toplantısından çıkacak deklarasyonun liderler tarafından onaylanması ve bu ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulmasının vurgulanması bekleniyor.