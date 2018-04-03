Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > BM'den Türkiye-Rusya-İran yorumu

'den --İran yorumu

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konulu --İran 'nde yapılacak görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 21:17
BM'den Türkiye-Rusya-İran yorumu

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konulu --İran 'nde yapılacak görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi.

Dujarric günlük basın brifinginde, yarın 'da Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Devlet Bas¸kanı ve 'nin katılımıyla gerçekleştirilecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveden ne gibi sonuçlar çıkacağını bekleyip göreceklerini belirten Dujarric, ''Tüm bu görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ediyoruz.'' dedi.

ORTAK DEKLARASYON BEKLENTİSİ

Zirve kapsamında yapılacak üst düzey memurlar toplantısında Suriye konusunda hangi yeni adımların atılacağına yönelik katılımcı ülkelerden gelecek teklifler, yarın sabah Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıda sunulacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, kahvaltılı toplantıda bu teklifleri değerlendirecek.

Dışişleri bakanları toplantısından çıkacak deklarasyonun liderler tarafından onaylanması ve bu ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulmasının vurgulanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
BM'den Türkiye-Rusya-İran yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN