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Erdoğan'a li öğrencilerden Ankara'da mehteranlı karşılama

ve eşi Emine Erdoğan'ı, 'dan dönüşünde Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu li özel sporcular karşıladı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği mehter takımı gösterisini eşi Emine Erdoğan ile izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman na eşlik etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otizmli öğrencilerden Ankara'da mehteranlı karşılama

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu li özel sporcularla bir araya geldi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği mehter takımı gösterisini eşi Emine Erdoğan ile izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otizmli öğrencilerden Ankara'da mehteranlı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendiren öğrenciyle de şarkı söyledi.

Erdoğan ve öğrenciler, "Engelliler Türk tarihine sahip çıkıyor" yazılı pankart önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır karakolunda

Karşılamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otizmli öğrencilerden Ankara'da mehteranlı karşılama
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