Erdoğan “Senin de akibetin aynı olacak” demişti!

KOSOVA'DAN 6 FETÖ'CÜNÜN GETİRİLMESİ TERÖRİSTBAŞI'NI ÇILDIRTTI!

6 FETÖ'cü imamın Kosova'dan Türkiye'ye getirilmesi teröristbaşı Gülen'i çıldırttı. Pensilvanya'dan yayınlanan son görüntülerinde Kosova'dan FETÖ'cülerin yakalanmasını "kaçırılma" olarak yorumlayan teröristbaşı Gülen başka ülkelerde FETÖ'cü teröristlere yönelik operasyonları "eşkıyalık" olarak yorumladı. Kosova operasyonunun ardından dünyanın birçok ülkesinde firari olarak yaşayan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetinde bulunan FETÖ'cü hainlerin büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

KOSOVA'DAN TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kosova'da 6 FETÖ üyesinin film gibi bir operasyonla Türkiye'ye getirilmesinin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Uzun yıllar yurtdışında faaliyet gösteren ve Gülen Vakfı'nın Müdürlüğünü yapan Ümit Akdemir'i ve Kosova operasyonunun detaylarını Sabah.com.tr için yorumladı. Akdemir, operasyonda gözaltına alınan Kosova Mehmet Akif Koleji Genel Müdürü Mustafa Erdem'in Kosova imamı, Balkanlar imamı ve Türkiye'de Marmara bölge imamı olduğunun altını çizdi ve ekledi: "Fetullah ve yandaşları bu yüzden çıldırıyor"

FETÖ Elebaşı Gülen Kosova operasyonun ardından Türkiye'ye böyle kin kustu

FETÖ İMAMINDAN İTİRAF: KOSOVA BAŞBAKANI'NIN ÇOCUKLARINI BİZ OKUTUYORUZ

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın FETÖ'nün Kosova yapılanmasına sahip çıkmasının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen bu talimatı nereden alıyorsun" şeklinde tepkisini dile getirirken FETÖ'nün imamlarından da şaşırtan bir itiraf geldi: "Kosova Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz"

SİYASETÇİLERİ MAAŞA BAĞLIYORLAR VE ÇOCUKLARINI ÜCRETSİZ OKUTUYORLAR

FETÖ'nün eğitim imamlarından Hasan Demir ile canlı yayın bağlantısı yapan FETÖ'cü gazeteci Fatih Akalan Facebook üzerinden yaptığı yayında şaşırtan itiraflarda bulundu. Birçok ülkede devlet yöneticilerin, siyasetçilerin bürokratların, gazetecilerin ve akademisyenlerin çocuklarını ücretsiz olarak okutan ve maaşa bağlayan FETÖ'nün Kosova'da da boş durmadığı öğrenildi.

KOSOVA BAŞBAKANI'NIN ÇOCUKLARINI BİZ OKUTUYORUZ

Canlı yayında Kosova Başbakanı'nın ve Meclis Başkanı'nın çocuklarının FETÖ okullarında okutulduğunu itiraf eden örgütün eğitim imamı Hasan Demir "Böyle bir ortamda bize nasıl operasyon yapılabilir" diyerek Kosova'da yaşadıkları büyük şokun şaşkınlığını gizleyemiyor.