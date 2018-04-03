Son Dakika: Hacettepe Teknokent'teki FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay

Ankara'da, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin arasında eski yöneticilerin de olduğu öğrenilen soruşturmada 48 ilde örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlenmiş, 70 kişi gözaltına alınmıştı. Şırnak'ta da İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındığı öğrenilmişti.

ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ CİHANGİR ULUSOY DA GÖZALTINDA

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.