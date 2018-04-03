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Son Dakika: 'teki soruşturmasında çarpıcı detay

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü 'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 11:45
Son Dakika: Hacettepe Teknokent'teki FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay

'da, ile ilgili soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin arasında eski yöneticilerin de olduğu öğrenilen soruşturmada 48 ilde örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlenmiş, 70 kişi gözaltına alınmıştı. Şırnak'ta da İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındığı öğrenilmişti.

ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ CİHANGİR ULUSOY DA GÖZALTINDA

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü 'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Son Dakika: Hacettepe Teknokent'teki FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay
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