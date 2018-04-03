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şehitlerine son veda

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Karabük şehitlerine son veda
'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Oğuz İnan İstanbul Pendik'te, Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç da Balıkesir'de son yolculuklarına uğurlandı. Şehit İnan'ın 20 yaşındaki kızı Dilara, tören boyunca babasının resmini kucağında taşıdı. Şehit İnan'ın Afriyonkarahisar Dinar'da yaşayan babası Musa İnan'ın (82) Kore gazisi olduğu, annesinin ise uzun zaman önce vefat ettiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk sahibi İnan, Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç da Balıkesir İvrindi'de Soğanbükü Kabristanı'na defnedildi. Törene katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Tek yürek tek nefes olacağız" dedi.

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Karabük şehitlerine son veda
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