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Orgeneral Güler ‘Çatı’ya müdahil

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Orgeneral Güler ‘Çatı’ya müdahil
'cü darbe girişimi sırasında darbecilerin derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürdükleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in, "Genelkurmay Çatı Davası"na müdahil olma talebi kabul edildi. Genelkurmay Başkanı Akar'ın davaya müdahillik talebini 13 Şubat'ta görülen celsede kabul etmişti. Darbecilerin Genelkurmay Başkanlığı işgaline ilişkin olaylarla ilgili 'da görülen davanın dünkü duruşmasında karar sonrasında Güler'in ifadelerinde adı geçen darbeci General söz aldı. Öztürk, Güler'den sonra emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı da kurtardığını, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiklerini belirterek, "Yalvarmam söz konusu değildir." diye konuştu. Güler, beyanlarında Akın Öztürk ile ilgili "Akın Öztürk gelerek, televizyonda arandığını söylediklerini, haberim olup olmadığını sordu. Haberim olmadığını bildirdim. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi, oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
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Orgeneral Güler ‘Çatı’ya müdahil
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