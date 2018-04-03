Van Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün sözde 'Adalet' komisyonu içerisinde 'hakim' sıfatıyla faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
PKK’nın sözde hakimlerine Van’da operasyon
12 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANARAK
Ekiplerce, haklarında çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan şüphelilere düzenlenen operasyonda 12 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve HDP İpekyolu İlçe Binası'nda arama yapıldı. Aramada çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.