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’nın sözde hakimlerine ’da operasyon

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü içerisinde sözde ‘Adalet’ komisyonu içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12’si gözaltına alınırken ikametlerde ve ’nda yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 10:29
PKK’nın sözde hakimlerine Van’da operasyon

Emniyet Müdürlüğü'nce / terör örgütünün sözde 'Adalet' komisyonu içerisinde 'hakim' sıfatıyla faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

PKK’nın sözde hakimlerine Van’da operasyon



12 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANARAK

Ekiplerce, haklarında çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan şüphelilere düzenlenen operasyonda 12 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve 'nda arama yapıldı. Aramada çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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PKK’nın sözde hakimlerine Van’da operasyon
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