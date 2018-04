Protokolü bir kenara koyduk iç içe olduk

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ve İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Her kim ki sizi annenize babanıza, tarihinize, kültürünüze aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize milletinize devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, inancımızla, töremizle ilgimiz yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne ailesine ne devletine ne milletine faydası olur. Tarihini bilmeyen, yanlış bilen kültürünün zenginliğinden bihaber gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz.Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Pazar akşamı Afrin'deydik, en uç noktadaydık. Sınırdaydık. Askerlerimizle iç içe olduk. Protokolü bir kenara koyduk hasbihalde bulunduk. Güzel bir buluşmamız oldu. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz.Bugün artık Türkiye terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Suriye'ye kaçtılar Afrin'e Sincar 'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine siz halledecekseniz halledin yoksa gelip biz Sincar'da PKK'yı hallederiz. Kimseden icazet beklemiyor kimsenin gözünün yaşına da bakmıyoruz. Hayali olmayanın istikbali olmaz. Biz kendi hayalimizi kurmaz onun peşinden gitmezsek başkasının hayallerine dolgu malzemesi oluruz.Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali 'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? 'Sen ne diyorsun' niye demiyor? Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasına da karşı çıkar.Bugün resmi açılışlarını yaptığımız 80 okuldan 25'i bakanlığımız 7'si büyükşehir belediyesi tarafından kalan 48 tanesi de valiliğimiz ve hayırseverlerimiz tarafından yaptırıldı. Derslik sayıları 2 bin 47 olan okullarımız ile spor salonları 805 milyon liralık eğitimi ifade ediyor. Ülkemizi eğitim öğretim emniyet ve adalet üzerine yükseltme sözümüzde adım adım ilerliyoruz. Eğitim öğretim bütçemizde birinci sıraya çıktı. Bugüne kadar 282 bin yeni derslik inşa ederek sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim altyapısını tamamen modernleştirdik. Göreve başlattığımız 584 bin yeni öğretmenle eğitim sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.Okul önlerinde uyuşturucu satan kişilere yönelik cezaların artırılması). Şu anda yeni çıkarmakta olduğumuz yasayla bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz. Bugün yarın yasa Meclis'e gelecek. Hayatımız boyunca evlatlarımız bu hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin diye mücadele ettik. Bunun için tarihimize kültürümüze sığındık, 'İlim irfan' dedik. Türkiye büyüdükçe geliştikçe karşımıza çıkan sorunların mahiyeti çapı da ona göre değişiyor. Nerelerden nerelere geldik. Sınıfta 125 öğrencinin olduğu dönemleri bilenler vardır. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şimdi 30'dan fazla yok.Bazıları çıkıyor, "Battık, bittik şöyle böyle oldu." Hiçbir şey olmaz. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Okullarımızın altında olursa hem bir gelir kaynağı olur bir de hırsız arsız diye bir endişeye araç sahipleri kapılmaz.4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu yaptık. Geçmişte ideolojik saplantılarla eğitime verilen zararı ortadan kaldırdık. Müfredatı ders kitaplarını eğitim ve öğretim yöntemlerini modern anlayışla yeniden düzenliyoruz.Geçtiğimiz yıl yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek şubat ayı itibariyle ihracatımızı 160 milyar dolara çıkarabildiysek, kriz tellallarının tüm çabalarına rağmen hedeflerimizde ilerleyebiliyorsak, bölgemizde ve dünyada daha güçlü hale geliyorsak bunların hepsinde eğitimin payı vardır. Geldiğimiz yer küçümsenecek değildir fakat buna rağmen eğitim ve kültür seviyesinde istediğimiz yere henüz ulaşamadık.Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızın hayırlı evlat olarak yetiştirilmesi. Dilini, tarihini, kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte fizikte öğrendikleri yük gelir.Tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. Biz TEOG 'la okumadık ya. Sınav bir amaç değil araçtır. Çocukların öğrendikleri bilgiyle ailelerine, insanlığa nasıl faydalı olabileceğinin şuurunu açıklamamız gerekiyor. Bunu başardığımızda rekabet alanı sınav kazanmaktan çıkar. İşte o zaman bu sistem dünya çapında matematikçiler, fizikçiler yetiştirmeye başlar.