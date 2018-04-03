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Putin'den flaş teslim tarihi açıklaması

Devlet Başkanı Putin, " ile görüşmemizde sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik." dedi. Putin, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" diye konuştu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 21:06
Putin'den flaş S-400 teslim tarihi açıklaması

"Türkiye- Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"nın ardından ortak bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı kritik açıklamalarda bulundu.

Putin, "Türkiye'ye hava savunma sisteminin verilmesi, Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

"TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDIK"

"İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini ele aldık" diyen Putin, savunma sanayi konularının ayrı bir önem ve hassasiyetle ele alındığını kaydetti.

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TESLİMAT SÜRESİ KISALACAK

Bu görüşmede S-400 füzelerinin de gündeme geldiğini anlatan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Görüşmelerimiz sonunda bu füzelerin teslimat sürelerini kısaltma kararı aldık. Bir an önce teslim etmek için daha çok çaba göstereceğiz" dedi.

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Putin'den flaş S-400 teslim tarihi açıklaması
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