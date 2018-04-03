Şehidi 8 bin kişi uğurladı

Siirt
'in Eruh ilçesi kırsalında, geçen cuma PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş
Emre Dut (24), memleketi Konya
'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Emre Dut'un cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesinde Ula Camisi'ndeki tören sonrası toprağa verildi. Şehidin babası Mustafa Dut
ile kendisi gibi uzman çavuş olan ve Afrin'de görev yapan kardeşi Akif Dut, tabutun başından ayrılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında, geçen şubat ayında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in (22) babası Sedat Seçen de şehit babası Mustafa Dut'a taziyede bulundu. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek
ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Ereğli Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi. Özcan SARAÇ