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Şehidi 8 bin kişi uğurladı

Eruh’ta teröristlerin hain saldırısında yaralandıktan sonra şehit düşen Emre Dut (24), ’da uğurlandı. Ereğli’deki törene binlerce vatandaş katıldı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Şehidi 8 bin kişi uğurladı
'in Eruh ilçesi kırsalında, geçen cuma PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Emre Dut (24), memleketi 'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Emre Dut'un cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesinde Ula Camisi'ndeki tören sonrası toprağa verildi. Şehidin babası ile kendisi gibi uzman çavuş olan ve Afrin'de görev yapan kardeşi Akif Dut, tabutun başından ayrılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında, geçen şubat ayında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in (22) babası Sedat Seçen de şehit babası Mustafa Dut'a taziyede bulundu. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Ereğli Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Özcan SARAÇ
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Şehidi 8 bin kişi uğurladı
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