Şehit sağlık personelini 5 bin kişi uğurladı

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit
olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar
'ın cenazesi memleketi Erzurum
'da toprağa verildi. Gönüllü olarak Afrin'e giden şehit Tatar'ın, 'Şehit olursam arabamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın' vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Personeli Burak Tatar 23 yaşındaydı. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekibinde yer alan Tatar için Erzurum'da Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sağlık Bakanı Demircan ve protokoldekiler, törende şehit babası Yahya ve annesi Hülya Tatar ile yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi, Güzelova Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Bakan Demircan
, mezarlığa sedyeyle getirilen şehidin babası Yahya Tatar'a, Türk bayrağını verdi. Baba Tatar, bunun üzerine "Ölene kadar saklayacağım. Vatan sağolsun" ifadesini kullandı.
'ŞEHİT OLACAĞIM' DİYORDU
Şehit Tatar'ın yakın arkadaşlarıyla sohbetlerinde sürekli şehit olacağını söylediği ve 'Ben şehit olursam arabamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın' dediği ortaya çıktı. Tatar aynı zamanda şehitler için şiir kaleme almış ve şiirini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.