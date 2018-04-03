'Sincar'a operasyon yapılırsa terör koridoru çöker'

Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak ile görüşmeler de yapıldığını anımsatan Başbuğ, şunları dile getirdi:

"Sincar olayı"nın Türkiye'nin hassas konusu olduğunu vurgulayan Başbuğ, Suriye'nin kuzeyinde uygulanmak istenen projenin Kandil, Afrin ve Sincar'da oluşturulacak üçlü tepe yapılanmasıyla aşılmak istendiğini belirtti.

"Eğer proje tutsaydı terör koridorunun Kandil'i, Sincar olacaktı; iki ülkenin tam orta noktası olması nedeniyle" ifadesini kullanan Başbuğ, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüp, "Orayı yeni bir Kandil yaptırmam." diyerek Sincar üzerindeki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

"BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A DA GİRERİZ"

Coşkun Başbuğ, "Ekim 2017'de Irak Başbakanı İbadi Türkiye'ye geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 'Türkiye ve Irak olarak terörle mücadelede karar birliğine vardık. Kandil ve Sincar'ı muhakkak temizleyeceğiz' denildi. Başbakan Binali Yıldırım, yine bir konuşmasında, 'Yanlış hesap Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri döner' demişti. Irak ile böylesi karar birliği yapılmışken verilen söz, lafta kaldı. Irak'tan tık yok. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a sürekli gitti geldi. Harekete geçmediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde, 'Sincar'da ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz.' dedi."

"ORTADA BÜYÜK BİR OYUN DÖNÜYOR"

Güvenlik uzmanı Başbuğ, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in yakın zamanda Irak'a gittiğini ve sonrasında Irak Başbakanı İbadi'nin bir açıklama yaparak, Sincar'da güvenliği sağlamak için bölgeye bir tümen ve bir tugay göndereceklerini söylediğini anlattı.

Sincar'da şu an İbadi'nin belirttiği sürecin yaşandığını, bölgeye hesapta askerin geldiğini fakat ortada büyük bir oyunun döndüğünü ifade eden Başbuğ, şunları kaydetti:

"Bu oyunu Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gördü. Açıklamalarında, 'harf, elbise değişikliğine seyirci kalamayız' dediler. PKK Sincar'ı boşaltmıyor. Orada teröristlerin elbise ve kılıklarının değiştirilmesi sağlanacak, Irak ordusu bünyesine girmiş gibi kabul ettirilecek. Irak'ın çifte oyunu var, Amerika ile iş birliği var. Sincar'a olası operasyonu kesmek için bu yapılıyor. Bunun da sebebi, Irak'tan dünya kamuoyuna, 'Sincar'da terörist var diyordunuz çekildi, daha neyin operasyonu bu' denilecek. Tezgah bu. 'PKK'lılar konvoylar halinde Sincar'ı terk ediyor' deniyor. Aynı Afrin'de YPG üzerinden yapıldığı gibi YBŞ adı altında, teröristler orada kalacak."

"BÜTÜN KORİDOR ÇÖKER"

Sincar'da samimi işlerin yapılmadığına ve büyük bir tezgah kurgulandığına işaret eden Başbuğ, "Bu tezgah, Türkiye'nin olası Sincar operasyonunu kesmek için yapılıyor. Bi gidişle oraya operasyondan başka şans kalmıyor. Bu, Türkiye'nin istikbali için şart. Oraya operasyon yapılırsa bütün koridor çöker." değerlendirmesinde bulundu.