Son dakika: FETÖ sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sezer Zurnalı ile avukatı katıldı.

İddia makamı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın telefonunda "Eagle", "ByLock", "Kakaotalk" programlarının yanı sıra terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ağlatan sohbetler videolarının bulunduğunu, "6166 kez ByLock bağlantısı" gerçekleştirdiğini, tanık M.K'nin teşhisinde sanığın Buca bölge sorumlusu olduğunu belirtmesi ve ByLock yazışma içeriklerinden sanığın sözde "Buca ilçe imamı" olduğunun anlaşıldığını belirterek sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Zurnalı, hayatı boyunca hiçbir şiddet olayı içerisinde yer almadığını ileri sürerek yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan cezalandırılmasını uygun bularak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sezer Zurnalı, 2016 yılının ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

Zurnalı hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla dava açılmıştı?