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: 'de terör operasyonu

haberi..."Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı, 7 tüp ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:19
Son dakika: Hakkari'de terör operasyonu

'de 'lı teröristlere yönelik operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLEN TÜPLER ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda 2 Nisan'da merkez Oğul Köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde 12 kilogramlık 6 tüp ile 2 kilogramlık tüp ele geçirildi. Tüpler, olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edildi.

Ayrıca, aynı gün ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova Köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mavi, gri ve turuncu listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi

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Son dakika: Hakkari'de terör operasyonu
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