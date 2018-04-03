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Son Dakika: Suriyeli ’li Tarsus’ta yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü 'nın Kobani’de (Ayn-el Arab) eylemlerine katıldığı belirtilen Suriye uyruklu 'li, ’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:41
Son Dakika: Suriyeli YPG’li Tarsus’ta yakalandı

Alınan bilgiye göre, 'da yakalanan Suriye uyruklu Y.A.'nın ifadesinden harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'li V.M.'nin yakalanması için ilçede çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda, terör örgütünün, güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine katıldığı belirtilen ve Kobani'de terör örgütü YPG/ adına 7 ay eylemlerde bulunan 25 yaşındaki V.M.'yi yakaladı.

Facebook sayfasında da terör örgütü /KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen V.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika: Suriyeli YPG’li Tarsus’ta yakalandı
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