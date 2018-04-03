Teröre karşı tek bayrak

Siirt
'te PKK
'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyü sakinleri terör örgütü PKK'yı kınadı. Taziye ziyaretlerinin sürdüğü Ekmekçiler köyünde aralarında kadınların da yer aldığı köy sakinleri, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK" ve "Her şey vatan için" sloganları attı. Şehit korucu Mehmet Eren
'in amcasının oğlu Ayhan Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın şehit güvenlik korucularının ailelerine gönderdiği taziye telgrafını okudu. Daha sonra köy imamı şehitler için dua okudu. Şehit korucu Seyfettin Başkurt'un amcası ve korucu başı Abdurrahman Başkurt, şehitlerin intikamını mutlaka alacaklarını belirterek, "PKK'nın karşısındayız, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi. SAHİPSİZ DEĞİLLER
Şehit Nevzat Gökçe'nin ağabeyi güvenlik korucusu Zeki Gökçe de köylüler olarak terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Teröristlerin 38 çocuğu babasız bıraktığını ifade eden Gökçe, "Kardeşim Nevzat'ın da 6 çocuğu var. Bu çocuklar sahipsiz değildir. Devletimiz var olduğu müddetçe bu çocukların annesi ve babası vardır" dedi. Hain saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı. Geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.