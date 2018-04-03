Uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finansmanı kurutuldu

Şehir ve kırsaldaki çalışmalarla terör örgütü PKK'nın eleman temin etmesinin önünü kesen güvenlik güçleri, uyuşturucu operasyonlarıyla da örgütün para kaynaklarını kurutuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gece gündüz demeden dağlarda tek tek tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaraları imha ederek teröristlere yaşam alanı bırakmayan güvenlik güçleri, aynı zamanda lojistik destek, finans, hücre evleri gibi alanlara yönelik operasyonlarla da örgütün her alanda çöküşünü hızlandırıyor.

Güvenlik güçlerince yılın 3 ayında terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binin üzerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2 ton 436 kilo 767 gram eroin, 16 ton 674 kilo 515 gram esrar, 78 kilo 359 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 682 hap, 106 kilo 800 gram morfin, 383 gram kokain, 550 litre asit anhidrit ele geçirildi. 2 bin 32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 455 kişi tutuklandı.

- Van'da 3 ayda 62 operasyon

Uyuşturucunun en önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla bir ton 443 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık dönemde düzenlenen 62 operasyonda bir ton 158 kilo 946 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 172 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Geçen yıl 4 ton 880 kilo 765 gram eroin ele geçirerek terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vuran polis ekipleri, 2018'in 3 aylık döneminde 2016'da ele geçirilen 1 ton 36 kilo 493 gram eroin rakamını geride bırakarak mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdü.

Van'da jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bir ton 282 kilo 769 gram esrar, 12 kilo 780 gram afyon sakızı, 5 kilo 300 gram morfin, 23 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

- Diyarbakır'da 11 ton 942 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-27 Mart'ta düzenlenen 530 uyuşturucu operasyonunda 5 ton 517 kilogram esrar ile 70 kilo eroin, 369 gram kokain, 4 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 331 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. Aramalarda bulunan 8 tabanca, 7 şarjör, 99 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 51 fişeği ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 81 bin 427 liraya el konuldu. Gözaltına alınan 664 kişiden 123'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde düzenlenen narkoterör operasyonlarında 6 ton 425 kilo 587 gram esrar ele geçirildi.

Erzurum'da da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen 71 operasyonda 43 kilo 712 gram eroin, 319 kilo 561 gram esrar, 18 kilo 674 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 31 uyuşturucu hap, bir kilo 475 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 61'i tutuklandı.

- Bölge illerinde gerçekleştirilen operasyonlar

- Batman'da emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen 99 operasyonda bir ton 8 kilo 663 gram esrar, 76 gram eroin, 838 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram afyon sakızı, 199 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 170 kişiden 24'ü tutuklandı.

- Bingöl'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda 1 ton 426 kilo 204 gram esrar, 10 kilo 440 gram kubar esrar ve 401 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda da 66 kilo 782 gram esrar, 304 kilo 815 gram eroin, 3 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 74 kişiden 10'u tutuklandı.

- Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 23 operasyonda 533 kilogram esrar, 9 gram kokain, 718 gram sentetik uyuşturucu, 60 kök hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 134 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

- Siirt'te Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 14 gram toz esrar, 667,44 gram kubar esrar, 11 gram plaka esrar, 121,15 gram eroin, 214,5 gram sentetik uyuşturucu, 950 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. 42 operasyonda gözaltına alınan 61 kişiden 3'ü tutuklandı.

- Şırnak merkezli 6 ilde 27 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 764 gram esrar, 16 gram eroin, 262 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

- Erzincan'da gerçekleştirilen 36 operasyonda gözaltına alınan 59 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda 133 kilo 584 gram eroin, 2 kilo 864 gram esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

- Ardahan'da gerçekleştirilen 18 operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda 17 gram eroin, 330 gram esrar, 23 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram bonzai ele geçirildi.

- Ağrı'da 121 uyuşturucu operasyonunda 166 kişi gözaltına alındı, 39'u tutuklandı. Operasyonlarda 138 kilo 923 gram eroin, 13 kilo 346 gram esrar, 3 kilo 459 gram sentetik uyuşturucu, 22 kök hint keneviri, 190 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

- Kars'ta gerçekleştirilen 31 operasyonda 62 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 36 gram esrar, 68 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, 36 gram bonzai ele geçirildi.

- Hakkari'de emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 82 kişiden 32'si tutuklandı. Jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, 299 kilo 211 gram eroin, 97 kilo 129 gram esrar, bin 851 uyuşturucu hap, 14 kilo 56 gram sentetik uyuşturucu, 342 gram Afyon Sakızı, 101 kilo 500 gram baz morfin, 550 litre asit anhidrit, 2,11 gram kokain ele geçirdi.

- Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 151 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 2 kilo 304 gram eroin, 2 kilo 238 gram esrar, 7 kilo 335 gram sentetik uyuşturucu, bin 75 hap ele geçirildi.

- Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, bir kilo 697 gram esrar, 150 bin lira para, yarım kilo altın, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.