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12 ilde baskını: 67 gözaltı

HALİT TURAN
HALİT TURAN ALİ ALTUNDAŞ ŞABAN ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
12 ilde FETÖ baskını: 67 gözaltı
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. 'ta, "Ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullanarak haberleştikleri belirlenen 13'ü muvazzaf 16 asker ile 5 mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 7 şüpheli, "Gaybubet" evinde yakalandı. 'de 3 asker ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, /'nin Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 'de 5 mahrem imam, 'da 4, 'de 2 kişi gözaltına alındı. 'ta ise 4 asker tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Mardin Dargeçit ve Ömerli kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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12 ilde FETÖ baskını: 67 gözaltı
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