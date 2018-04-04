12 ilde FETÖ baskını: 67 gözaltı

Konya
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak
'ta, "Ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullanarak haberleştikleri belirlenen 13'ü muvazzaf 16 asker ile 5 mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Antalya
'da 7 şüpheli, "Gaybubet" evinde yakalandı. Kayseri
'de 3 asker ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, FETÖ
/PDY
'nin Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kırşehir
'de 5 mahrem imam, Samsun
'da 4, Eskişehir
'de 2 kişi gözaltına alındı. Muş
'ta ise 4 asker tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Mardin Dargeçit ve Ömerli kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.