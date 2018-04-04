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"300 binden fazla li kardeşimiz 'e dönecek"

BMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Başkanı Atay Uslu, "İnşallah 'ye barış gelecek." dedi. 'nin sınır ötesinde, Harekatı'nın devam ettiği bölgesinde güvenliğin sağlanmasının ardından Suriyelilerin tekrar ülkesine döneceğini aktaran Uslu, Suriye'ye barış geldikten sonra buradaki kardeşlerimiz kendi ülkelerinde kendi evlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayacaklar diye düşünüyoruz." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:34
300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz Afrin'e dönecek

Uslu ve beraberindeki AK Parti milletvekilleri Said Yüce, Abdullah Ağralı, Leyla Şahin Usta ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ruhi Ersoy'un da aralarında bulunduğu heyet, Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Uslu, ziyarette yaptığı konuşmada, komisyon olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

"GÜVENLİK TAM OLARAK SAĞLANDIKTAN SONRA..."

'nin sınır ötesinde, Harekatı'nın devam ettiği bölgesinde güvenliğin sağlanmasının ardından lilerin tekrar ülkesine döneceğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Sınır ötesinde harekat devam ediyor. Afrin'de harekatımız devam ediyor. bölgesinde güvenliği sağladık. O bölgeye de Suriyelilerin geri dönüşleri söz konusu Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 150 bin Suriyeli kardeşimiz geriye döndü. İnşallah Afrin'deki bu süreç tamamlandıktan sonra oraya dönüşler başladı.

Uslu, göçün dünya ve Türkiye için önemli bir olgu olduğunu belirterek, "Adeta dünya göç çağı yaşıyor." ifadelerini kullandı. Uslu, dünyada 400 milyondan fazla in olduğundan bahsedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON SIĞINMACI VAR

"Bunların 65 milyonu sığınma veya korunma amacıyla başka ülkelere göçenler. Türkiye bu anlamda dünyada en çok göç alan, mülteci alan ülke. Yaklaşık olarak 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonun üzerinde Türkiye'de uluslararası koruma arayan sığınma prosedürlerine dahil olmuş göçmen bulunmaktadır." diye konuştu.

Heyet daha sonra Kahramanmaraş'taki kurum müdürlerinden brifing aldı.

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"300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz Afrin'e dönecek"
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