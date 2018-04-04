Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin Gazisi: Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum

Afrin Gazisi: Narkozluyken ı'nı okumuşum

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Jandarma Buran, "Götürdükleri hastanede bana narkoz verdiler. Narkozluyken ı'nı okumuş, 'Ben Türk'üm' diye bağırmışım." dedi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 21:59
Afrin Gazisi: Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Jandarma Oğuzhan Buran, 'daki babaevine geldi.

Askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Buran, 'daki tedavisinin ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gazi Buran, buradaki tedavisinin ardından Çankırı'daki evine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Buran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi ile bazı arkadaşlarının yaralandığı patlamada Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli Burak Tatar'ın şehit olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından tedavi için kendisini hastaneye götürdüklerini belirten Buran, "Götürdükleri hastanede bana narkoz verdiler. Narkozluyken ı'nı okumuş, 'Ben Türk'üm' diye bağırmışım. Daha sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi." dedi.

Tedavisinin ardından tekrar görevine döneceğine işaret eden Buran, "Oradaki arkadaşlarıma selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Hepsinin başları dik olsun. Bu millet onların arkasında, bayrak inmez vatan bölünmez." ifadelerini kullandı.

Baba Kemal Buran ise oğlu geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, operasyona devam eden askerlere dua ettiklerini anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin Gazisi: Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN