Afrin zaferinin ardından Tel Abyad'ta teröristler sessizliğe gömüldü!

TERÖRİSTLER KENDİ BAYRAKLARINI İNDİRMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Harekatın hemen öncesinde bin PYD/YPG'li teröristin nakledildiği ileri sürülen Telabyad'da yine harekat sürecinde ise sınır hattında büyük bir hazırlık içerisine giren teröristler sınırdaki gümrük binasında görüntülenmişti. Bir dönem ABD bayrağının da dikildiği kentte bu süreçte kendi bez parçalarını da asan ve bir süre sonra indirmek zorunda kalan teröristlerin, Afrin için lojistik ve terörist desteği için yaptığı hazırlıklar ise Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hüsranla sonuçlanmıştı.