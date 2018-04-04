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Afrin zaferinin ardından 'ta teröristler sessizliğe gömüldü!

Son dakika haberi...Afrin zaferinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu Telabyad adeta sessizliğe gömüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle tamamlamasının ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan PYD/YPG/PKK kontrolündeki adeta sessizliğe gömüldü.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:49
Afrin zaferinin ardından Tel Abyad'ta teröristler sessizliğe gömüldü!

TERÖRİSTLER KENDİ BAYRAKLARINI İNDİRMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Harekatın hemen öncesinde bin PYD/YPG'li teröristin nakledildiği ileri sürülen Telabyad'da yine harekat sürecinde ise sınır hattında büyük bir hazırlık içerisine giren teröristler sınırdaki gümrük binasında görüntülenmişti. Bir dönem ABD bayrağının da dikildiği kentte bu süreçte kendi bez parçalarını da asan ve bir süre sonra indirmek zorunda kalan teröristlerin, Afrin için lojistik ve terörist desteği için yaptığı hazırlıklar ise Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hüsranla sonuçlanmıştı.

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Afrin zaferinin ardından Tel Abyad'ta teröristler sessizliğe gömüldü!
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