CHP'li Çankaya'da otopark vurgunu

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp'teki ana hizmet binasında işletilen otoparkla ilgili belediye iddiaya göre Halkbank'tan POS cihazı talep etti. Banka ise otoparkla ilgili belediyeden 3 aydır para girişi yapılmadığını ifade etmişti. Halkbank'ın verdiği yanıtın üzerine Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada 3 aydır Halkbank'a aktarılmayan gelirin 314 bin TL olduğu tespit edilmişti. Olaydan sorumlu tutulan ve aynı zamanda CHP üyesi olduğu iddia edilen O.Y.'den paranın getirilmesi istenmişti.

ÖNERGE VERİLDİ

SABAH tarafından da gündeme getirilen otopark skandalının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen otoparklardan sorumlu İşletme Müdürü B.Ö.'yü görevinden aldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen İşletme Müdürlüğü'ndeki görevden almayı Belediye Meclisi'nde açıkladı. Otoparkta yaşanan vurgunun boyutu henüz netlik kazanmazken Teftiş Kurulu'nun soruşturmasına devam ettiği öğrenildi. Çankaya Belediye Meclisi'ndeki AK Parti Grubu da konuyla ilgili soru önergesi verdi. AK Parti tarafından verilen önergede Çankaya Belediyesi'nin ne gibi soruşturma yürüttüğü ve yürütülen soruşturma ile ilgili Meclis'e bilgi verilmesini istedi.

ZAFİYET VAR

Öte yandan Çankaya Belediyesi'nin 2017 yılı Denetim Komisyonu Raporu da Belediye Meclisi gündemine geldi. Denetim Raporu'nda otoparklarla ilgili sıkıntıların devam etmesi ise dikkat çekti. Rapora muhalefet şerhi koyan AK Parti Grubu, " Daha önceki muhalefet raporlarımızda da belirttiğimiz gibi otoparklarla ilgili somut bilgilerle, rakamlarla yaptığımız açıklamalar ve eleştirilerde otoparkların neredeyse personel giderlerine çalıştığı ve buraların işletmeciliğinde bir zafiyet olduğu, kiraya verilirse daha çok gelir elde edeceğimizden bahsetmiştik. Ancak; geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan haberde düzeltici ve iyileştirici önlemler alınmadığı gibi zafiyet daha da artmış, kar etmediği gibi zarar eder duruma gelmiştir. Kaynaklarımızın etkin ve doğru kullanılmadığı bu durumla bir kez daha görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.