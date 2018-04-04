CHP'li Tanal talimat verdi, partili kadın soyundu

Gezi Parkı kaos girişiminde, FETÖ'ye destekte ve Meclis Genel Kurulu'ndaki terör örgütü PKK'nın paçavralarını övmesiyle gündeme gelen CHP'li Mahmut Tanal'ın imza attığı skandallara bir yenisini daha ekledi. FETÖ'den esinlendiği tişört provakasyonlarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Tanal, Meclis bahçesinde etrafındaki yüzlerce insana aldırış etmeden bir kadını önce soydu, sonra tişört giydirdi.

CHP'li Tanal talimat verdi, CHP'li kadın soyundu

Geçtiğimiz günlerde Meclis Güvenlik Yönetmeliği'nin 7. maddesine muhalefet eden bir CHP'linin Meclis'e alınmamasıyla "Mustafa Kemal Meclis'e alınmıyor" provokasyonunun arkasındaki isim Mahmut Tanal ve beraberindeki CHP'liler, bu kez de önünde Mustafa Kemal resmi, arkadasında "Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Kadın Kolları" yazısı basılmış tişörtlerle Meclis'in Dikmen yerleşkesine girmeye çalıştı. Polisin söz konusu 7. maddede geçen "Herhangi bir siyasi parti, spor klübü veya herhangi bir kuruluşun tanıtım ve propagandası bulunan araç ve kişilerin Meclis yerleşkesine girmesi yasaktır" uyarılarını dinlemeyen Tanal, önce polislere hakaret etti, ardından bir kadını herkesin ortasında soyarak tişört provakasyonuna devam etti.

CHP'li Tanal FETÖ'nünör kapatılan kanallarının önündeki eylemlere katılmış, Bank Asya'nın önünde boy göstermiş, hatta FETÖ'cülerin yargılandığı davalarda adliyede polisleri darp etmişti. Yine Meclis Genel Kurulu'ndaki bir konuşmasında on binlerce masumu katletmiş terör örgütü PKK'nın paçavralarına meşruiyet kazandırmak için ''Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir'' demişti.