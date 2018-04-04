Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i kabrinde anıyor

Alparslan Türkeş'i ölümünün 21.yıldönümünde kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ölümünün 21.yıldönümünde merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş beyi dualarımızla ve özlemlerimizle anmak maksadıyla kabri başındayız. Onu rahmet, minnet ve fatihalarla yad ediyoruz. 80 yıllık hayatını Türklük şuuruna, İslam ve ahlak değerlerine adamış olan ve yaşadığı döneme damga vuran bir vatan sevdalısıydı. Ömrünü milletine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle dolu geçmiştir. Tuzaklara karşı milli şuurun, yıkıma karşı dik duruşun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun simgesi olmuştur." ifadelerinde bulundu.

"Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü ve sabrı sayesinde günümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı ve milli ve isabetli çözüm önerileri kalıcılığını korumaktadır. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan Milliyetçi ülkücü harekete liderlik yapmıştı. Ömrünü Türk milletine adamış olan bir siyaset adamıydı. Kendisi yarınlara uzanan meşale ve geleceği aydınlatan bir umuttur. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. Ne mutlu bize ki, bugün birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş beyin fikirleri Türk milletinin birliği ve Türkiye'nin dirliği için çok önemli mesajlar içermektedir."