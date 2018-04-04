Dik durdum, sevindirmedim

Afrin
bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan ve 30 Mart'ta Tokat
Niksar'da toprağa verilen Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in annesi Gülcan Yiğit, terör örgütü YPG
/PKK
'yı lanetledi. Metanetini koruyan anne Yiğit, duygularını şöyle dile getirdi: ŞEHİT ANALARI DİK DURSUN
Oğlumun cenazesinde dik durdum, onları (teröristleri) sevindirmedim. Sevinmesinler. Bizi onlar hep izlediler. Niye sevindireyim onları. Bütün şehit aileleri dik dursun. Bayrağımızı vatanımızı kimseye bırakmasınlar. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Bayrağımızı alamasınlar.