Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında şok ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

KARARGAH NÖBETÇİSİNİN İFADESİ

Duruşmada tanık olarak ifade veren Donanma Komutanlığı Taktik Geliştirme ve Analiz Merkezi subayı olarak görev yapan binbaşı Tarık Döğüşçü, darbe girişimi gecesi karargah nöbetçisi olduğunu söyledi.

Tatbikat olduğunu, gemilerin seyre kaldırıldığı bilgisini aldığını belirten Döğüşçü, tutuklu sanık Tuğamiral Hayrettin İmren'in üsse giriş çıkışları kapattığını anlatarak, "İmren geldi, askerlere emirler verdi. Çok sinirli ve sert bir tavrı vardı. Bana, 'Binbaşım, emir komuta zinciri bende. Benim emirlerimi dinleyeceksin. Yanına 10 asker al. Kimse karargaha girmeyecek, gereken tedbirleri al.' dedi. İmren'in bu tutarsız ve asabi tavırlarından şüphelendim. Silahımı kuşandım ve askerlere üssün güvenliğini sağlayacağımızı ve hiçbir şekilde ateş edilmeyeceği yönünde emir verdim." diye konuştu.

"HAYRETTİN İMREN, BAŞIMA SİLAH DAYADI"

Bir süre sonra İmren'in bir minibüs askerle geri geldiğini aktaran Döğüşçü, şöyle devam etti:

"İmren, bana 'Donanma Komutanı Veysel Kösele'den değil, benden emir alacaksın.' dedi. Ben de görevimin karargahı korumak olduğunu ve sadece onu yapacağımı söyleyince çok kızdı. Adeta çıldırdı. Silahını çekip, şakağıma dayadı. 'Şimdi söyle bana, benden mi Donanma Komutanı'ndan mı emir alıyorsun?' dedi. Ben de aynı şeyleri tekrar edince, silahımı aldı, yanındaki askerlere 'Alın götürün şunu.' dedi. Nöbetçi astsubayı da aynı şekilde tehdit ederek, bizi araca bindirdi. Kendisi de aynı araca bindi."

"BEN AMİRALİM, BANA NASIL ÖYLE BAKARSIN."

İmren'in bağırarak, "Ben ailemi, hayatımı feda ettim. Türkiye'de ekonomi kötü, her gün şehit var. 1 milyon Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı. Ben amiralim, beni nasıl dinlemezsin, emrimi dinlemezsin." dediğini aktaran Döğüşçü, ayrıca araçtan inerken "Ben amiralim, bana nasıl öyle bakarsın. Bana muhabbetle bakacaksın." diyerek boğazına sarılıp boğmaya çalıştığını söyledi.

Döğüşçü, başına silah dayayarak ölümle tehdit ettiği ve özgürlüğünü kısıtladığı için İmren'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Söz verilen İmren, "Donanma Komutanı olmadığı için en kıdemli subay bendim, o yüzden emir komutayı devraldım. Emirlerimi dinlemeleri için askerleri uyardım. Tarık Döğüşçü'nün özgürlüğünü kısıtlamadım. Hatta ona kahvaltı hazırlattım." diye konuştu.

"HAYRETTİN İMREN DARBECİ ÇIKTI, VURALIM MI?"

Darbe girişimi sırasında terör alarmı verildiği gerekçesiyle üsse çağrıldığını ve Donanma Komutanlığı'nda 2 nolu kapıda nöbet tuttuğunu belirten tanık uzman çavuş Adem Metin, Hayrettin İmren'in kapının arkasından askerleri toplayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve hükümete son verdiklerini söylediğini ifade etti.

İmren'in, "Emirleri benden alacaksınız. Yoksa sizi vururum. Benimle olan arkamdan gelsin. Gelmeyenlerin kafasına sıkarım." diyerek, personeli tehdit ettiğini anlatan Metin, "Hayrettin İmren, uzman çavuş Hakan Türker ve beni aldı, 'Emrimi dinlemezseniz sizi vuracağım.' dedi. Baştan 'Darbecilere karşı üssü savunacağız' demesine rağmen, hükümete, Başbakana küfürler etti. Daha sonra bize, 'Donanma Komutanı Veysel Kösele buraya gelirse onu vurun.' diye emir verdi. Semih yüzbaşıya, 'Hayrettin İmren darbeci çıktı, vuralım mı?' diye sordum. O da, bana 'Emir gelmedi, gelince gereğini yapacağız.' dedi." şeklinde konuştu.

Metin, bir fırsatını bulup kaçtığını ve polise bildiği her şeyi anlattığını sözlerine ekledi.

Binbaşı Bülent Selimoğlu ve astsubay Aytekin Toluç'un da tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.