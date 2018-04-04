Eski vali yardımcısına FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Katırcı, hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan iddianame hazırladı.Katırcı için 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame sunulduğu Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"BİAT MEKTUBU"

Toplam 39 sayfalık iddianamede, şüphelinin öğrencilik yıllarında terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'e hitaben "biat mektubu" yazdığı iddialarına yer verildi. İddianamede savunmasına yer verilen Katırcı ise örgüt üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

''Şüphelinin çatı örgütlenmesindeki şahıslar ve silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında soruşturma yürütülen kişilerle bağlantısı olduğuna yönelik tespitler, şüphelinin örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'da açık hesabının ve hesap hareketlerinin bulunması, şüpheli hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanmış araştırma ve tevdi raporlarındaki; şüphelinin FETÖ/PDY oluşumu ile ilişkili olduğuna dair kanaat olduğuna ilişkin tespitler, şüphelinin örgüte müzahir olan Kimse Yok Mu derneğine yardım ve bağışta bulunduğuna ilişkin tespitler bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı olan 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından, şüphelinin anılan örgüt içerisindeki konumu, örgüt faaliyeti çerçevesinde icra ettiği eylemlerin yoğunluğu dikkate alınarak sevk maddelerinde öngörülen cezanın TCK'nın 61. maddesi gözetilerek üst hadden tayini ile cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur.''

Katırcı'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.