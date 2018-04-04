Eski Yargıtay üyesinden FETÖ mensuplarına içki için talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay Üyesi Dursun Murat Cevher hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Cevher ile avukatı ve yakınları katıldı.

"İÇKİ İÇİN" TALİMATI

Duruşmada, Savcı Mutahhar Keleşoğlu, Cevher hakkındaki iddianamenin özetini okudu. İddianamede, sanığın hakim-savcı eğitim merkezinden itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüte yeni kazandırılanlara, "zorda kalmaları durumunda tedbir için az da olsa içki içmeleri, eşlerinin başını açmaları, gümüş yüzük takmamaları" talimatlarını verdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanığın örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, üye seçildikten sonra Hukuk Daireleri'nin sorumlusu Ali Akın'ın altında grup sorumlusu olarak çalıştığı, aktif şekilde örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği kaydedildi.

SANIK İDDİALARI REDDETTİ

Sanık Dursun Murat Cevher savunmasında, tüm suçlamaları reddetti. Darbe girişimini lanetleyen Cevher, usule ilişkin itirazlarını dile getirdi, esasa yönelik savunmaları için süre istedi.

Darbe girişimden iki gün sonra evinde gözaltına alındığını, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia eden Cevher, bir isnat ve delil bulunmadan sorgulandığını, neyle suçlandığını bilmeden tutuklandığını öne sürdü.

DEVLETE SADAKATLE HİZMET ETTİĞİNİ SAVUNDU

Cevher, silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını, bu suç örgütünün hiçbir fiiliyle alakasının bulunmadığını ileri sürerek, hayatında hiçbir örgütün üyesi olmadığını, 26 yıllık meslek hayatında devlete sadakatle hizmet ettiğini savundu. Sanık Cevher, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 1 Ağustos'a bırakılmasına karar verdi.