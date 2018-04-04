FETÖ'cü hainden darbeye direnen vatandaşlara skandal sözler

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık F.İ'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık F.İ. ile tanıklar D.A. ve İ.A katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen D.A, sanık F.İ'nin 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan vatandaşlar için "domuz" diye bağırdığını iddia etti.

Tanık İ.A. ise sanık F.İ'nin evinde, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi sürekli toplantılar yapıldığını ve sanığın FETÖ/PDY için para topladığını ileri sürdü.

"PARA YOK" DEYİNCE EVDE NE VARSA İSTEMİŞ

F.İ'nin ailesi ve akrabaları tarafından tehditler aldığını vurgulayan tanık İ.A, şöyle devam etti:

"Sanık F.İ. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeye karşı sokağa çıkan vatandaşlara balkondan 'domuz' diye bağırdı. F.İ'nin evinde sürekli toplantılar yapılırdı. Mahallede cemaat için para toplardı. Eşimden bile para istemiş. Eşim parasının olmadığını söyleyince 'Evinde ne varsa ver' demiş. Ayrıca sanık F.İ'nin ceza alması halinde oğlu İ.İ. beni öldüreceğini söyledi. Beni sanığın akrabaları darbetti. Ben de bu konudan ötürü şikayetçi oldum. Hatta savcılığa verdiğim beyanları çekmezsem evimi yakacaklarını söylediler."

Mahkemede savunması alınan sanık F.İ. ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve bu ifadelerin "bir plan ve proje" olduğunu savundu.