Heyecanlıyız gururluyuz umutluyuz

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Türkiye
'nin 1955'te başlayan nükleer yolculuğunda en önemli aşamaya gelindiğini ifade ederek, "Heyecanlıyız zira Türkiye'nin 63 yıllık rüyası gerçek oluyor" dedi. Nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında Rusya
'ya eğitim için giden 248 Türk gencine büyük işler düştüğünü ifade eden Albayrak, "Umutluyuz çünkü biz bu pırıl pırıl kardeşlerimize inanıyoruz. Çünkü insanımıza güveniyoruz" dedi. 7 GÜN 24 SAAT ELEKTRİK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS
'nin temel atma töreninde konuşan Bakan Albayrak
nükleer enerjinin Türkiye için 63 yıllık bir rüya olduğunu ve Akkuyu NGS temel atma tören
inin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu ifade ederek, tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyledi. Albayrak şöyle dedi: "20 milyar dolar maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Akkuyu NGS Türkiye'de kapasite ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacak. Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla, yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz." Bakan Albayrak, nükleer enerjinin sanayiden, tarıma, uydu haberleşmesinden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir teknoloji kapasitesi kazandıracağının da altını çizdi. 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Akkuyu NGS ile Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladın yaşandığını ifade eden Berat Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip en son teknoloji enerji üreteceğiz. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam
olacak ve bunun yüzde 80'i Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında da 3 bin 500 kişi tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. İnşaatı ve işletmesinde ihtiyaç duyulan mal ve ekipmanların büyük kısmı Türk şirketlerince tedarik edilecek. Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkânı oluşacak. Nükleer enerjide yabancı ülke ve firmalarla ortak yatırımlar hem ülkemize hem de bu alanda üst düzey know-how ve teknoloji transferi sağlayacak." Rusya'ya eğitim için giden 248 öğrenciden 35'inin geçtiğimiz aylarda eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndüğünü belirten Albayrak, "Öğrencilerimizin bilgi ve tecrübeleri inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında çok önemli rol oynayacaktır. Umutluyuz çünkü biz bu pırıl pırıl kardeşlerimize inanıyoruz. İnsanımıza güveniyoruz" dedi. 'LİDERLİĞİNİZ SAYESİNDE' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın projede büyük emeği olduğunu anlatan Albayrak, "15 yıldır hangi başarıyı elde ettiysek sizin liderliğinizde, bu toprakların insanına, insanımızın aklına, ferasetine inanarak gerçekleştirdik. Liderliğiniz olmasaydı bu tarihi proje yine sadece ve sadece bir hedef ve hayal olarak kalacaktı" şeklinde konuştu.