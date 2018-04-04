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'da operasyonu

'ta düzenlenen operasyonunda, 6 kilogram esrar ve 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Mart'ta Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste satıldığı ihbarı üzerine, harekete geçti.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 6 kilogram esrar, 120 kök Hint keneviri, 10 aydınlatma paneli, 9 elektrik düzenleyici, 15 vantilatör, 1 reflektör ile ev içinde ve bahçesinde uyuşturucu madde imalatı için kurulmuş düzenek ele geçirildi. Evdeki B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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