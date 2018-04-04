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Koruculara hain saldırı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Koruculara hain saldırı
'ın Kulp İlçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan 7 kişilik güvenlik korucularına, 1 grup terörist tarafından saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralandı. Yaralanan korucular bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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Koruculara hain saldırı
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