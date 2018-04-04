Mazbatasını aldı Türkiye’ye uçtu

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, devlet başkanlığı mazbatasını dün teslim aldı. Putin, Kremlin'deki ofisinde Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova'yı kabul etti. Pamfilova, 18 Mart seçimlerinde
yüzde 76.69 oy alarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Putin'e mazbatasını teslim etti. Putin de seçim komisyonuna teşekkür ederek "Bu bizim tarihimizdeki en temiz ve en şeffaf seçimdi" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi sonuçlara göre 56 milyon 430 bin 712 seçmenin oyunu alarak seçimlerin galibi olmuştu. 4. dönem başkanlık mazbatasını alan Putin, ardından Türkiye
'ye hareket etti.