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Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor!

Son dakika haberi... merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki yüksek rakımlı karlı dağlarda 'lı teröristlere yönelik operasyon başlatan güvenlik güçleri, araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcıyı imha etti, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:32
Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor!

merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki yüksek rakımlı karlı dağlarda 'lı teröristlere yönelik operasyon başlatan güvenlik güçleri, araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcıyı imha etti, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi

Hakkari'de güvenlik güçleri karla kaplı dağlarda gece gündüz operasyonlarını sürdürerek, bölgeyi PKK'lı teröristlere dar ediyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash ile ilçesinin Irak sınırındaki Altın ve Şen Tepe ile ilçesi Balkaya Dağları'nda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında da operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI İMHA EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda karlı dağlar kapsamlı şekilde arandı. Yüksek rakımlı dağlarda zaman zaman karda yatan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.Operasyonda araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcı imha edildi, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bölgede sürdürülen operasyona katıldı.

'Sincar'a operasyon yapılırsa terör koridoru çöker'

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Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor!
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