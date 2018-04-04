O hâkim hakkında şaşırtıcı karar

Fetullahçı
Terör Örgütü'nün 2015 yılında aralarında Hidayet Karaca
ve FETÖ
'cü polis müdürlerinin de olduğu tutukluları cezaevinden kurtarma planına dur diyen Hakim Necmettin Kafalı hakkında Yargıtay'dan garip bir karar çıktı. Hidayet Karaca'nın kendisini tahliye etmediği gerekçesiyle 40 bin liralık tazminat davası açtığı hakim Kafalı'ya Yerel Mahkeme lehte karar vermesine rağmen Yargıtay bu kararı bozdu. Bozma kararında, "Duruşma açıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken davanın tensiben reddine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu" ileri sürüldü.