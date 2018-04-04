Raci Şaşmaz, Fikirtepe dolandırıcılarını yakalattı!

Konuyla ilgili kamuyouna yazılı açıklama yapan Raci Şaşmaz, şunları söyledi;

"Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum.

YASAL GEREĞİNİN YAPILMASINI TALEP ETTİK

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.

Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe'de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına ragmen, taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır; Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini nekadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır.

RACİ ŞAŞMAZ BASIN AÇIKLAMASI

Selimoğlu şirketinde yaptırdığım denetlemeler sonucu, eski çalışanlarım Yasin Oğuz Ufuk, Kürşat Coşkun Ufuk, Numan Tüfekçi'nin da aralarında olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Şikâyetimiz sonrası, emniyet yetkilileriyle ortak yürüttüğümüz çalışma sonuç verdi. Hakkımızda yapılan algı operasyonu karşılık bulmamış, benimle birlikte yüzlerce insanın mağduriyetine neden olan çete çökertilmiş ve gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Suçlular, bundan sonra yüce Türk adaletine hesap verecektir.

Bu süreçte benim ifademe değer veren ve gerçek suçluların yakalanmasında özveriyle çalışan tüm emniyet güçlerine teşekkürlerimi sunarım. Adliyeye sevk edilen kişiler nedeniyle, mağdur olan vatandaşlarımızın da söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyorum.