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: ’ta 'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat merkezli 17 ilde / soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ve dan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:27
Son dakika: Yozgat’ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca / terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki mahrem askeri yapılanmasına mensup üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında soruşturma yürütülmekte olan şüphelilerden halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli askerle, dan ayrılan 3 şahıs hakkında Yozgat merkez ve 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararları uygulanmaya konuldu" denildi.

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Son dakika: Yozgat’ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı
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