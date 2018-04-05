Afrin’de yaşayan herkes kara hapishaneyi bilir

TERÖRİSTLER halkın arasında korku yaratmak için insanları sürekli Kara Hapishane'ye atmakla tehdit etmiş. Türkiye sınırına yakın köylerde yaşayan binlerce sivil ölüm zindanlarına girmemek için evlerini bırakıp Afrin şehir merkezine gitmek zorunda kalmıştı. O sivillerden biri olan Ahmed Hemo "Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca Basselhaya köyüne geyen teröristler herkesi Afrin şehir merkezine götürmek istedi. Gelmek istemeyenleri Kara Hapishane'ye atmakla tehdit ettiler. Afrin'de yaşayan herkes Kara Hapishane'yi bilir. Oraya giden bir daha kolay kolay dönemez. ÖSO ve Türk askeri bizi kurtardı" diye konuştu.

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