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’de yaşayan herkes kara hapishaneyi bilir

Örgütün hapishanede uyguladığı en büyük işkence yöntemi dik bir şekilde ‘tabutluk’ denilen çukurlara koydukları insanların başından aşağı tazyikli su dökmek.

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Afrin’de yaşayan herkes kara hapishaneyi bilir

TERÖRİSTLER halkın arasında korku yaratmak için insanları sürekli Kara Hapishane'ye atmakla tehdit etmiş. sınırına yakın köylerde yaşayan binlerce sivil ölüm zindanlarına girmemek için evlerini bırakıp şehir merkezine gitmek zorunda kalmıştı. O sivillerden biri olan Ahmed Hemo "Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca Basselhaya köyüne geyen teröristler herkesi Afrin şehir merkezine götürmek istedi. Gelmek istemeyenleri Kara Hapishane'ye atmakla tehdit ettiler. Afrin'de yaşayan herkes Kara Hapishane'yi bilir. Oraya giden bir daha kolay kolay dönemez. ve Türk askeri bizi kurtardı" diye konuştu.

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Afrin’de yaşayan herkes kara hapishaneyi bilir
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