Almanya'da başörtüsü takan kadınların camiden belge alması isteniyor

- UETD Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Fatih Zingal, ehliyet ve pasaportta kullanılacak fotoğraflar için başörtüsü takan kadınlarından camiden belge getirmelerini talep eden Almanya'daki Pforzheim Belediyesine tepki gösterdi.

Almanya'da avukatlık yapan Zingal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gün önce ehliyet almak isteyen Türk asıllı bir kişiden Pforzheim Belediyesinin, camiden "başörtüsü takmanın gerekli olduğuna" dair belge istendiğini belirtti.

Zingal, "Camiden belge istenmesi çok tuhaf ve garip bir durum." dedi.

ANAYASADAKİ DİN ÖZGÜRLÜĞÜ MADDESİ'NE GÖRE...

Alman Anayasası'ndaki din özgürlüğü maddesine işaret eden Zingal, "Müslüman bir kadın 'tesettürlü olmaya karar veriyorum' der ve din özgürlüğü ilkesine göre de bu, şahsi hakkı olduğu için o an geçerli olur." diye konuştu.

"ABSÜRT BİR ŞEY"

Kişisel hakkın bir kurumun kararına bağlanamayacağını vurgulayan Zingal, şöyle konuştu:

"Burada camiler birer dernektir. Nasıl bunu bir derneğin kararına bırakabilirsin. Bu mümkün değil. Belediye, 'tamam sen başörtüsünü takman gerektiğini iddia ediyorsun ancak git, senin mensup olduğun dini cemaatten veya camiden bunu kanıtlayan belge çıkar'. Bu absürt bir şeydir."

Zingal, belediyede bir anlayış sıkıntısı bulunduğunu belirterek, "Kadın bir camiye üye olmayabilir. O zaman ne olacak." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR UYGULAMANIN YANLIŞ OLDUĞUNA DAİR MAHKEME KARARI VAR"

Almanya'da her belediyenin bunu uygulamadığına ve genel bir yasanın da bulunmadığına dikkati çeken Zingal, bu uygulamanın yanlış olduğuna dair mahkeme kararları olduğunu vurguladı.

Belediyenin uygulamasını yanlış bulduğunu dile getiren Zingal, "Zorunlu olmayan uygulama yapıldığında bu insanlarda ötekileştirme duygusunu arttırır." dedi.

Zingal, kendisine belgesi ulaşan kadının, belediye tarafından baskı altında tutulabileceği endişesiyle medyaya açıklama yapmak istemediğini kaydetti.

Pforzheim Belediyesi ise AA muhabirine gönderdiği yazılı açıklamada, belediye olarak ayrımcılık ve İslamofobi konusundaki suçlamaları reddetti.

Kamuya açık alanda başın örtülmesini öngören dini cemaatlere mensup kişilerde, başörtülü fotoğrafların da kullanılabileceği, bu hususta kişinin böyle bir dini cemaate bağlı olduğunu gösteren bir belge getirilmesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, bu belgede başörtünün neden takıldığına ilişkin sebebin yazılmasının gerekmediği bildirildi.

ALMANYA'DA FETÖ YAPILANMASI

Açıklamada, bu uygulamanın sadece İslam dinine mensup olanlara değil, başını örtmesi zorunlu olan diğer dini cemaatler veya mezheplere mensup kişiler için de geçerli olduğu savunuldu.