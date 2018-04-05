Almanya'da terör örgütü PKK'nın Hannover üssüne baskın

Alman medyasındaki haberlere göre, NAV-DEM'in Hannover şubesinde arama yapan polisin, bilgisayarlar ile terör örgütü propagandasında kullanılan bazı materyallere el koyduğu ifade edildi.

"BİR ÇOK KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, ''Dernekler kanununa aykırı davranmaktan bir çok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz.'' ifadesini kullandı.

Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.