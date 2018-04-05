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Almanya'da örgütü 'nın üssüne baskın

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve örgütü 'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olarak bilinen 'nin (NAV-DEM) şubesine polisin baskın düzenlediği bildirildi. Baskında bilgisayar ve örgüte ait bazı materyallere el koyuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 23:24
Almanya'da terör örgütü PKK'nın Hannover üssüne baskın

Alman medyasındaki haberlere göre, NAV-DEM'in şubesinde arama yapan polisin, bilgisayarlar ile örgütü propagandasında kullanılan bazı materyallere el koyduğu ifade edildi.

"BİR ÇOK KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, ''Dernekler kanununa aykırı davranmaktan bir çok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz.'' ifadesini kullandı.

Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü 'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

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Almanya'da terör örgütü PKK'nın Hannover üssüne baskın
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