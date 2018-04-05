Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

’te ör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Van’ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 adet sığınak, EYP yapımında kullanılan 16 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 35 adet pil, bol miktarda gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:49
Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Devam eden operasyonlar kapsamında; 4 Nisan 2018 günü, ilçesi Aladağlar bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu sonucunda, öristler tarafından kullanılan ve içerisinde; EYP yapımında kullanılan 16 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 35 adet pil, 68 rulo bant, 2 adet akü, 60 adet elektrik bandı, 8 rulo koli bandı, 3 kilo çivi, 1 adet tel makası, 1 çift eldiven ile asında, 700 kilo un, 175 kilo küp şeker, 30 kilo tuz, 275 kilo kuru bakliyat, 105 kilo makarna ve 50 paket hazır çorba bulunan çok miktarda gıda malzemesi ile muhtelif yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN