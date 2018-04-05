"FETÖ Kosova Başbakanı'na maddi yardımda bulunuyor"

Haradinaj, 6 Türkün Kosova istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) işbirliği ile Türkiye'ye götürülmesi sonrası yaptığı açıklamada Türklere yapılan operasyon ve sınır dışı bilgisinin kendisine iletilmediğini söylemişti. Başbakan Haradinaj, içişleri bakanı ile istihbarat şefini görevden uzaklaştırmıştı.

FETÖ'CÜLERİ YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ "HIRSIZLIK"MIŞ!

Haradinaj, VOA'ya verdiği demeçte 6 Türk vatandaşının kendisine bilgi verilmeden Türkiye'ye götürülmesini 'Bu bir tür hırsızlık, Kosova'dan insan kaçırmadır.' yorumunda bulundu.

Söz konusu Türklerin sınır dışı edilmeleri konusunda bazı 'bulanık' durumların olduğunu söyleyen Haradinaj, "Oturum izinlerinin apar topar iptal edilmesi ve sınır dışı işlemleriyle ilgili gizlilik ve benim de bundanhaberdar edilmemem, içişleri bakanı ve istihbarat bakanını görevden almamın başlıca nedeni." dedi.

ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, ''Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'DEN İTİRAF: EVE KOSOVA BAŞBAKANI'NIN ÇOCUKLARINI BİZ OKUTUYORUZ

FETÖ'nün eğitim imamlarından Hasan Demir ile canlı yayın bağlantısı yapan FETÖ'cü gazeteci Fatih Akalan Facebook üzerinden yaptığı yayında şaşırtan itiraflarda bulundu. Birçok ülkede devlet yöneticilerin, siyasetçilerin bürokratların, gazetecilerin ve akademisyenlerin çocuklarını ücretsiz olarak okutan ve maaşa bağlayan FETÖ'nün Kosova'da da boş durmadığı öğrenildi. Canlı yayında Kosova Başbakanı'nın ve Meclis Başkanı'nın çocuklarının FETÖ okullarında okutulduğunu itiraf eden örgütün eğitim imamı Hasan Demir "Böyle bir ortamda bize nasıl operasyon yapılabilir" diyerek Kosova'da yaşadıkları büyük şokun şaşkınlığını gizleyemiyor.

GÜLEN VAKIF ESKİ BAŞKANI ÜMİT AKDEMİR: KOSOVA BAŞBAKANI'NA FETÖ MADDİ YARDIMDA BULUNUYOR:

Sabah.com.tr'ye konuşan Gülen Vakfı'nın eski müdürü Kosova Başbakanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Kosova Başbakanı operasyondan sonra FETÖ üyelerine destek vermesi hepimizi şaşırttı. Aslında şaşırtmaması gerekiyor. Kosova Başbakanı ve Meclis Başkanı'nın çocukları FETÖ okullarından mezun. Bu itirafı FETÖ üyelerinin sosyal medyadan yaydığı videolarda da görebilirsiniz. Kosova Başbakanı'nın FETÖ konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Bunu yapamazsak Kosova örgütün Balkanlardaki üssü olmaya devam edecek. Dahası örgüt Kosova gibi küçük ülkelerde devletin en tepesindeki insanlara bağış adı altında maddi yardımda bulunur. Maddi bağımlılık nedeniyle bu devlet adamları FETÖ'yü savunmak zorunda kalır.

Kosova operasyonu teröristbaşı Gülen ve örgüt üyelerini çok rahatsız etti. Bunun tek bir sebebi var. İlk kez bir ülke imamı paketlenerek Türkiye'ye getirildi. Bunun için aşırı bir şekilde kara propagandaya başladılar. Yakalanan isimler ve özellikle bir tanesi çok önemli. Konuşurlarsa örgütün uluslararası ağı çökertilir.