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'nün 'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:12
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

"ANKERSÖRLÜ TELEFON VEYA BÜFEDEN ARAMA"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Muş, Şırnak, Diyarbakır, , Tokat, Adana, Edirne, ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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