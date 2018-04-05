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ve 2011'de de yanmıştı

ve 'nin 2011 yılında da yanmış ve tepki çekmişti. 2011'de bina inşa edilirken çıkan ın ardından tepkiler yükselmiş ve dış cephe malzemesinin alev alması eleştiriye uğramıştı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 19:57
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011'de de yanmıştı

Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve 'nde bugün meydana gelen hastanenin geçmiş tarihte de yandığı olaya dikkatleri çekti. Aynı hastanede 2011 tarihinde de yangın vakası yaşanmıştı. 10 yıl boyunca yapılan yatırımın bir günde alevlere teslim olması tepki çekmişti.

Binanın dış cephesinin kolayca yanması çevreden toplanan vatandaşların tepki göstermesine sebep olmuş ve gerginlik yaşanmıştı.

Söndürme çalışmalarının aksaması da yaşanan gerginliğin artmasına sebep olmuştu.

201 tarihinde yaşanan olay gazete küpürlerinde kayda geçmişti.

İşte SABAH gazetesinin o tarihte yaşanan yangın olayı hakkındaki haberinin küpürü...

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Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011'de de yanmıştı
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