Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011'de de yanmıştı

Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün meydana gelen yangın hastanenin geçmiş tarihte de yandığı olaya dikkatleri çekti. Aynı hastanede 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın vakası yaşanmıştı. 10 yıl boyunca yapılan yatırımın bir günde alevlere teslim olması tepki çekmişti.

Binanın dış cephesinin kolayca yanması çevreden toplanan vatandaşların tepki göstermesine sebep olmuş ve gerginlik yaşanmıştı.

Söndürme çalışmalarının aksaması da yaşanan gerginliğin artmasına sebep olmuştu.

201 tarihinde yaşanan olay gazete küpürlerinde kayda geçmişti.

İşte SABAH gazetesinin o tarihte yaşanan yangın olayı hakkındaki haberinin küpürü...