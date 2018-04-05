“Gülen’den habersiz darbe girişiminin yapılması imkansız gözüküyor”

"Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" başlıklı kitabın yazarı Yavuz, çalışmasının arka planını anlattığı konuşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine giden yoldaki kilometre taşlarını kapsamlı şekilde analiz etti.

TÜM DELİLLER FETÖ'YU GÖSTERİYOR

Darbe girişiminin ardından mahkeme kayıtlarını ve diğer birçok kanıtı detaylı olarak incelediğini kaydeden Yavuz, "Örgütün hiyerarşik yapısı ele alındığında Gülen'in kendisinden habersiz bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında, bunun FETÖ' nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, 2013 yılından itibaren Türkiye'de hükümetin FETÖ unsurlarını yargı, eğitim ve emniyet teşkilatından temizlemeye başladığını, elinde sadece askeri alan kalan ve buradan da temizleneceğini anlayan FETÖ unsurlarının darbe girişimine kalkıştığını söyledi.

AMERİKALI YORUMCULARIN DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALARI İLGİNÇTİ

Araştırmacı Mujeeb Khan konuşmasında FETÖ' nün perde arkasında ordu ve bürokrasiye zamanla yerleşmesi olduğunu ve yıllar içindeki "yatırımını" 15 Temmuz'da ortaya çıkardığını belirtti. Khan, Türkiye'de birçok kişinin herhangi bir darbe girişiminin olabileceğine inanmadığını ancak aynı dönemde John Hannah ve Michael Rubin gibi bazı Amerikalı yorumcuların darbe girişimi hakkında ipuçlarına sahip bulunmasının da ilginç olduğunu vurguladı.

Panelde örgütün dünya genelindeki okullaşma sürecine ilişkin de detaylı bilgiler de paylaştı.