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Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Son dakika haberi... 'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşması başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:27
Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
'nün 'daki darbe girişimi sırasında Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşması başladı.

122 SANIK ASKER

İstanbul 26. 'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 85 tutuklu ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında olduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanık asker bulunuyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı , TBMM ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ''suçtan zarar gören'', aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in bulunduğu 12 kişi ise ''müşteki'' sıfatıyla yer alıyor.

"TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

Bütün sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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